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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,60 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,40 TL, en yüksek 7,60 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,29 TL, en yüksek 5,49 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,407,60
MısırKg5,295,49
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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