Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,60 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,40 TL, en yüksek 7,60 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,29 TL, en yüksek 5,49 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,40
|7,60
|Mısır
|Kg
|5,29
|5,49
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi