Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,60 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,40 TL, en yüksek 7,60 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,20 TL, en yüksek 5,40 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.