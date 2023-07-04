Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,40 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,20 TL, en yüksek 7,40 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,05 TL, en yüksek 5,25 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.