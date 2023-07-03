Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,40 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (Kg) - En düşük: 7,20 TL, En yüksek: 7,40 TL; Mısır (Kg) - En düşük: 5,10 TL, En yüksek: 5,30 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) - En düşük: 41,90 TL, En yüksek: 42,00 TL.