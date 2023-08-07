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Adana Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,305,40
AyçiçeğiKg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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