Adana Ticaret Borsasında Buğday Fiyatları Yükseldi
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,40
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi