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Adana Ticaret Borsasında Ayçiçeği Kilogramı Rekor Kırdı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,507,70
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg12,0012,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

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