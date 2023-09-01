Adana Ticaret Borsasında Ayçiçeği Kilogramı Rekor Kırdı
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,60
|Ayçiçeği
|Kg
|12,00
|12,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi