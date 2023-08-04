Adana Ticaret Borsasında Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.