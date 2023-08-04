Üye Girişi
Haberler

Adana Ticaret Borsasında Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,205,40
AyçiçeğiKg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title