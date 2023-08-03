Adana Ticaret Borsasında Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği (yeni mahsul)
|Kg
|11,50
|12,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi