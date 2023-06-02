Adana Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,20 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.