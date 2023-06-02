Adana Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,20 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,20
|Mısır
|Kg
|5,35
|5,55
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|38,90
|39,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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