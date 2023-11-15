Haberler

Adana Ticaret Borsası'nda Buğday Fiyatları Yükseldi

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,608,80
MısırKg5,605,80
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg14,5015,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Adana Finans Ekonomi Haberler

title