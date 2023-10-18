Adana Ticaret Borsası'nda Buğday Fiyatları Yükseldi
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Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,00
|8,20
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,45
|Ayçiçeği
|Kg
|12,50
|13,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|12,00
|12,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,00
|42,00
Kaynak: AA / Ekonomi