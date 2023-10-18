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Adana Ticaret Borsası'nda Buğday Fiyatları Yükseldi

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,008,20
MısırKg5,255,45
AyçiçeğiKg12,5013,00
Soya fasulyesiKg12,0012,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,0042,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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