Adana Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday 7,60-7,80 TL, Mısır 5,30-5,50 TL, Ayçiçeği 11,50-12,00 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) 42,00-43,00 TL.
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi