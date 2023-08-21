Adana Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday 7,60-7,80 TL, Mısır 5,30-5,50 TL, Ayçiçeği 11,50-12,00 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) 42,00-43,00 TL.