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Adana Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Kilogramı En Yüksek 12 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday 7,60-7,80 TL, Mısır 5,30-5,50 TL, Ayçiçeği 11,50-12,00 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) 42,00-43,00 TL.

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,305,50
AyçiçeğiKg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

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