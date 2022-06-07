Adana Ticaret Borsası Başkanı Bilgiç hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarının dünya fiyatlarıyla örtüştüğünü belirterek, "İyi bir rakam. Üreticinin girdi maliyetleri yüksek olduğu için daha aşağı bir fiyat kurtarmazdı." dedi.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'da buğday hasadının son hızıyla devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2022 hasat dönemindeki buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarını açıkladığını anımsatan Bilgiç, "Buğdayda ton başına 6 bin 50 lira, Toprak Mahsulleri Ofisine verenler için artı 1000 lira primle 7 bin 50 lira. Aslında bu rakam dünya fiyatlarıyla örtüşen, iyi bir rakam. Üreticinin girdi maliyetleri yüksek olduğu için daha aşağı bir fiyat kurtarmazdı." diye konuştu.

Bilgiç, ürününü TMO'ya veren çiftçilerin yararlandığı 1000 lira ilave primden bütün üreticilerin faydalanmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bu üretici için iyi bir rakam ama ürününü TMO'ya veren üreticiler için 1000 lira ilave prim verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bütün üreticilerin, lisanslı depolara ürün dökenlerin hepsinin faydalanmasını istiyoruz. İnşallah perşembe günü Tarım ve Orman Bakanını borsamızda misafir edeceğiz. Bu sıkıntımızı da ifade edeceğiz çünkü burada sadece TMO şartı üreticinin bir kısmını belki kayıt dışılığa itebilir. Bunun önlenmesi lazım. Devlet buradan bir fayda sağlıyorum derken zarar etmesini istemiyoruz. Ülke bizim, ülkemiz ve üreticilerin de ayakta kalabilmesi için bunu şart olarak görüyoruz."

Fiyatların istismara açık olmaması gerektiğinin altını çizen Bilgiç, "Tonda 6 bin 50 lira düşük bir fiyat ama üzerine 1000 lira koyduğunuz zaman elde edilen 7 bin 50 lira dünya standartlarında. Bu rakam dünya rakamlarıyla örtüşen fiyatlar. Arpada da aynı şey. Şu anda ton başına 6 bin lira gibi bir rakam. Arpa fiyatı da dünya fiyatlarıyla örtüşüyor. Açıklanan rakamlar, bugünkü şartlarda hem buğday hem arpadaki rakamlar bizim ithal ettiğimiz ürünlerle fiyat olarak örtüşüyor. Geçmiş yıllarda bunu yakalamayabiliyordu. Bugün bu rakamlar yakalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Üreticinin enerji ve dışa bağımlı olduğu gübre, tohum gibi çok fazla girdileri var. Bunlarla baş edebilmesi için ayarlamaların ara ara yapılması lazım. Yani hasat dönemi bittiğinde tekrar TMO, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ürünlerin gidişatı, hasatlarla ilgili tespitler yapıp, fiyatlarda yeni ayarlamalar yapabilmeli diye düşünüyorum."