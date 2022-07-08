Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 7,00 7,20 Mısır Kg 5,80 6,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 44,90 45,00

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