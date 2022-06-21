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Adana Ticaret Borsası

AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,007,20
MısırKg6,06,10
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

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