Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,816 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,703 6,816 Arpa Kg 5,998 6,000

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