Adana Ticaret Borsası - Haberler

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Adana Ticaret Borsası

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,00 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,807,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00
MısırKg6,106,30

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Çukurova Ticaret Buğday Adana Ekonomi Haberler

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