Adana Ticaret Borsası - Haberler

Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,80
|7,00
|Mısır
|Kg
|6,07
|6,27
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|54,90
|55,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
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