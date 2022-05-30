Adana Ticaret Borsası - Haberler

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Adana Ticaret Borsası

AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,807,00
MısırKg6,076,27
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

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