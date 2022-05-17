Adana Ticaret Borsası - Haberler

Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,05
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,80
|6,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|54,90
|55,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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