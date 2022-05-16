Adana Ticaret Borsası - Haberler

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Adana Ticaret Borsası

AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 51 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg5,956,05
MısırKg5,705,90
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg50,9051,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler

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