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Adana Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg5,405,50
MısırKg5,105,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg48,4048,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler

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