Adana Ticaret Borsası
AA - Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,40
|5,50
|Mısır
|Kg
|5,07
|5,27
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|47,90
|48,00
AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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