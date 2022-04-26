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Adana Ticaret Borsası

AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg5,405,50
MısırKg5,075,27
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler

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