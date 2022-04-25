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Adana Ticaret Borsası

AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg5,405,50
MısırKg5,075,27
Kütlü pamukKg17,9018,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler

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