Adana Ticaret Borsası
AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,45
|5,55
|Mısır
|Kg
|5,05
|5,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,90
|18,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|47,90
|48,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
500