Adana Ticaret Borsası
AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,40
|5,50
|Mısır
|Kg
|5,00
|5,20
|Soya fasulyesi
|Kg
|11,60
|11,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|47,90
|48,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler
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