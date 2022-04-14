Adana Ticaret Borsası
AA - Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,50
|5,60
|Mısır
|Kg
|5,05
|5,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|11,60
|11,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|47,40
|47,50
AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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