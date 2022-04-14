Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,96
|6,00
|Portakal
|Kg
|5,00
|7,75
|Mandalina
|Kg
|3,00
|12,00
|Greyfurt
|Kg
|2,50
|5,50
|Kuru soğan
|Kg
|1,00
|???????2,80
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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