Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,50
|5,60
|Mısır
|Kg
|5,02
|5,22
|Soya fasulyesi
|Kg
|11,60
|11,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|47,40
|47,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
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