Adana Ticaret Borsası
AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|5,50
|5,60
|Mısır
|Kg
|5,05
|5,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|11,60
|11,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|45,90
|46,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500