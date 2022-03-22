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Adana Ticaret Borsası

AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg5,455,55
MısırKg4,805,00
Soya fasulyesiKg10,8011,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,9043,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler

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