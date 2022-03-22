Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|5,45
|5,55
|Mısır
|Kg
|4,80
|5,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|10,80
|11,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,90
|43,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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