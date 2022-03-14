Adana Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|5,60
|5,70
|Mısır
|Kg
|4,74
|4,94
|Soya fasulyesi
|Kg
|9,80
|10,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler
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