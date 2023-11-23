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Adana Ticaret Borsası

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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,909,10
MısırKg5,705,90
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg15,5016,00
Kütlü pamukKg17,7518,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg43,0044,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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