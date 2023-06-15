Adana Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,20
|Mısır
|Kg
|5,15
|5,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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