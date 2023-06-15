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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,007,20
MısırKg5,155,35
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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