Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 7,00 7,20 Mısır Kg 5,25 5,45 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 41,90 42,00 Ekonomi Kaynak: AA / Eren Bozkurt Mısır Adana Ekonomi Haberler