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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,557,75
MısırKg5,305,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Ekonomi

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