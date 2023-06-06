Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: