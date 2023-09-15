Adana, Tesbih Üretiminde Ülkenin Lider Kenti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tesbih üretiminde ülkenin lider kenti olduğunu söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, 2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın hazırlıkları son hızla devam ederken tesbihçi esnafını ziyaret etti.

İlk olarak fuarın düzenlenmesinde emekleri olan Adana Büyüksaat Tesbihçiler Çarşısı Fahri Başkanı Nasır Fidan'ı iş yerinde ziyaret eden Vali Köşger, daha sonra tarihi çarşı içinde tesbihçi esnafınca kurulan standları gezdi.

Esnafla sohbet eden ve kendine has özellikleri bulunan birbirinden farklı tesbihler hakkında bilgi alan Vali Köşger, "Tarım ve sanayinin öncü kentlerinden Adana, tesbih üretiminde de ülkemizin lider kenti. Kentimizin bu potansiyeli geçen sene ilki düzenlenen fuarla değer kazanmış. İlimizin tesbih üretimindeki bu değerini daha ileri noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Görüyorum ki esnafımız 19-22 Ekim 2023 tarihlerinde ikinci kez kapılarını açacak olan fuarımız için oldukça heyecanlı. Bizler de Valilik olarak fuarımızın eksiksiz tamamlanması için hazırlıklarımızı son hızla sürdürüyoruz. Esnafımızla, zanaatkarlarımızla, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından misafir edeceğimiz firmalarımızla oldukça gösterişli bir fuarı daha mutlulukla tamamlayacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Vali Köşger'in ziyareti, yaptığı incelemelerin ardından sona erdi. - ADANA