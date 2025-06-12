Adana Sıcakları Dondurmalı Tatlılara Rağbeti Artırdı

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Adana'da yaz sıcaklarının etkisiyle dondurmalı tatlılara olan ilgi arttı. Tatlıcılar, serinlemek isteyen müşterileri için menülerine dondurmalı tatlı çeşitleri ekledi.

Adana sıcakları dondurmalı tatlılara rağbeti arttırdı

Yaz sıcakları geldi, dondurmalı tatlılar menülere eklendi

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte dondurmalı tatlılara rağbet arttı.

Yurdu saran sıcak hava dalgası etkili olurkan Adana'da dereceler gölgede 35-36, güneşte ise 40 dereceyi gördü. Hem serinlemek hem de tatlıdan vazgeçmeyen isteyen Adanalılar dondurmalı tatlılara rağbet göstermeye başladı. Tatlıcılardan Zeynep Geyik, sıcak hava nedeniyle insanları serinletmek için menülere dondurmalı tatlı çeşitlerinin eklendiği belirtti.

Sıcak havalarda dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını aktaran tatlıcı Zeynep Geyik, "Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte insanlar serinlik arıyor. Tatlıdan vazgeçmeyenler için biz tatlıları dondurma ile çeşitlendiriyoruz. Dondurmalı künefeler ve katmerler çok yoğun talep görüyor. İnsanlar hem serinlemek hem de tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için künefe arası dondurma, katmer arası dondurmaya talep gösteriyor" diye konuştu.

"Her gelen dondurmalı tatlı istiyor"

Yaz aylarında şerbetli tatlıların yerini dondurmalı tatlılara bıraktığını anlatan Geyik, "Adana sıcakları yeni ürün çıkartmamıza neden oluyor. Sıcakta ne kadarda olsa tatlı ağır basıyor. Ancak tatlı dondurma ile birleşince hafif bir lezzet ortaya katıyor. Her gelen dondurmalı tatlı istiyor. Adana'nın yaz sıcağı bizleri inovasyona yönetiyor" dedi.

Tatlı yemeye gelenlerden Kezban Köksal ise," Adana sıcağında tatlıdan da vazgeçemiyoruz. Böyle dondurmalı tatlılar çok güzel oluyor, bizleri serinletiyor. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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