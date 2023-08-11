Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde buğday hasadı başladı

Türkiye'nin buğday ambarı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 160 bin dekarda buğday hasadı başladı. Bol yağışlar nedeniyle buğdayda verimin arttığını ifade eden üreticileri, ciddi bir kazanç beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin buğday ambarı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 160 bin dekarda buğday hasadı başladı. Bol yağışlar nedeniyle buğdayda verimin arttığını ifade eden üreticileri, ciddi bir kazanç beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin buğday ambarı Adana'da hasat devam ediyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 160 bin dekar alanda çiftçiler tarlalarındaki sarı altınlarını biçmeye başladı. Biçerdöverler ve traktörler ile tarlaya giren çiftçiler, yaklaşık 20 gün kadar hasat işlemine devam edeceği belirtildi.

Çiftçilerden Hacı Mehmet Öztürk "Tufanbeyli'de hen hayvancılık hem de çiftçilik yapıyorum. Bir yılın verimini almaya başladık. 50 dönüm tarlamız var 25'i dün, 25'ini bugün yapıyoruz. Her yıla nazaran bu sene yağışlardan dolayı daha iyi bereketli. Allah'ımıza şükürler olsun verim güzel emeğimizin karşılığını alıyoruz" dedi.

Yağışların rekolteye olumlu etkileri olduğundan bahseden Musa Öztürk'de "Şu an burada buğday hasadımız var, bu arazi yaklaşık 25 dönüm. Buğday hasadına başlayalı 2 gün oldu ve 20 güne yakın sürer. Yağışların rekolteye bayağı etkisi oldu. Bu sene hasadımız normal, bu seneden memnunuz" diye konuştu. - ADANA