Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 56 aileye ORKÖY desteği sağlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 56 aileye, 10 milyon 500 bin TL ekonomik ve sosyal içerikli ORKÖY desteği sağlandığı bildirildi. Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde üretici köylülere traktör, sürütücü ve yangın tankeri teslim edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 56 aileye, 10 milyon 500 bin TL ekonomik ve sosyal içerikli ORKÖY desteği sağlandığı bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde üretici köylülere 16, 4×4 traktör, 8 tomruk sürütücü ve 2 yangın tankeri, düzenlenen törenle teslim edildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı konuşmada, "Ormanlarımızla birlikte orman köylülerimizi de korumak, ekonomik ve sosyal durumunu iyileştirmek görevlerimiz arasında. Bugün burada bu gaye için desteklenen köylülerimize verilen traktör ve sürütücülerin teslimi için toplandık. Çalışan köylülerimize devlet olarak destek vermeye devam edeceğiz. Kazasız bol kazançlı çalışmalar temenni ediyorum" dedi.

Krediden faydalan köylüler de tüketen değil üreten bireyler olmak istediklerini, ORKÖY desteklerinin alması ve ödemesi kolay olduğunu ve ekonomik geri dönüşünün hemen başladığını ifade etti.

2023 yılında Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki orman köylerinde yaşayan 56 aileye 10 milyon 500 bin TL ekonomik ve sosyal içerikli ORKÖY desteği sağlandığı kaydedildi.

Törene Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Güngör Köse, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu, işletme şefleri ve köylüler katıldı. - ADANA