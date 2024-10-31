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Adana'nın Kozan İlçesinde Trabzon Hurması Hasadı Başladı

Adana'nın Kozan İlçesinde Trabzon Hurması Hasadı Başladı
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Kozan'da devlet desteği ile Trabzon hurması üreten çiftçiler, hasada başladı. Yaş hurmanın kilosu 20, kurusunun kilosu ise 200 liradan satılıyor. Kadın üreticiler, aile ekonomisine katkıda bulunarak önemli bir istihdam alanı yaratıyor.

Adana'nın Kozan ilçesi Minnetli, Kuyubeli ve Çamlarca Mahallesinde devlet desteğiyle Trabzon hurması üreten çiftçi hasada başladı. Yaş hurmanın kilosu 20 liradan alıcı bulurken kurusunun kilosu 200 liradan satılıyor.

Mahallerde devlet desteğiyle özellikle kadınlar hurma hasadı yapıp ekonomiye katkı sunmaya başladı. Üreticilerden Rahime Çam, bölgede güzel bir istihdam ve iş kapısı oluştuğunu kaydederek, "Yangın ve bir çok afet atlattık. Çok şükür geçti. Yangın bizim mahalle sınırlarında kontrol altına alınmıştı. Şimdi cennet hurması üretimi yaparak kurutuyoruz. Devlet desteği olarak çardak yapıldı ve hurma kurutma daha kolay oldu. Mahalle tüm köy sakinleri çalışıyor gelir kaynağı oldu. Yaklaşık 30 ton üretim yapıyoruz. Her yere gidiyor hurmalar" diye konuştu.

Üreticilerden İsa Çam ise, "Sağ olsun devletimizin desteği ile üretim yapıyoruz. Bizim için iyi bir gelir kapısı oldu. Her yerden talep var. Bizler için çok güzel oldu" diye konuştu.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan'da üretim alanlarındaki çalışmalarını yerinde incelerken Türkiye'deki 70 bin 000 dekar Trabzon hurması dikili alanın 13 bin 500 dekarı Kozan'da, 17 bin 800 dekarı da Adana genelinde üretim yapıldığını belirtti.

Üretici yaş hurmayı kilosu 20, kurusunu ise 200 liradan satıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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