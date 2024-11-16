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Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadı başladı
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Kuraklık nedeniyle iriliği beklenen seviyeye ulaşamayan mandalina, lezzeti ve aromasıyla büyük ilgi görüyor. Bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina, pazarda ise 25 TL'den alıcı buluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen mandalinada hasat başladı. Bu yıl kuraklık nedeni tam dolgunluğa ulaşamayan mandalina lezzetini korurken fiyatı da üreticinin yüzünü güldürdü. Bahçede 20 TL'den satılan mandalina aroması ve lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.

Lezzeti ve aroması ile yoğun ilgi görüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen 'şeker mandalina'da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

"Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor"

Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı. Kabuğunun kabarması, su oranının artması gerekti ama pek ulaşmadı fakat lezzeti aroması nedeni ile talep görüyor. Şu an bahçede 15-20 TL pazarda 25 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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