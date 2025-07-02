Adana'nın İhracatında Yüzde 25 Artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 233 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Kıvanç, 2025 yılının ilk yarısında ise Adana'nın toplam ihracatının yüzde 1,6 artışla 1 milyar 462 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Haziran ayında Türkiye genelinde iller sıralamasında yüzde 1,32 payla 12. sırada yer aldığını ifade eden Başkan Kıvanç, "Sanayicimizin üretim gücü, kararlılığı ve küresel pazarlardaki rekabet azmi sayesinde ihracatımızı ilk 6 ayda artırmayı başardık. Daralan pazara rağmen haziran ayındaki bu güçlü artış, yılın ikinci yarısı için umut verici bir tablo ortaya koyuyor" dedi.

Kimya sektörü ilk yarıda zirvede

Haziran ayında Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 57,9 milyon dolarla yine kimya sektörü olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "Kimya sektörünü 40,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 28,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-haziran döneminde ise sektör bazında toplam ihracatta kimya sektörü 291,3 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, tekstil ve hammaddeleri 244,9 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise 179,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

ABD haziran ayında ilk sıraya yükseldi

Ülke bazında haziran ayı ihracat performansına da değinen Başkan Kıvanç, "Haziran ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülke 23,6 milyon dolarla ABD oldu. ABD'yi 21,5 milyon dolarla İtalya, 17,8 milyon dolarla Almanya takip etti" dedi.

2025 yılının ilk yarısında ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin 114 milyon dolarla Irak olduğunu belirten Kıvanç, Almanya'ya yapılan ihracatın 91 milyon dolar, İtalya'ya ise 89 milyon dolar olduğunu belirtti.

Açıklamasının sonunda ihracat başarısında emeği geçen tüm sanayicilere ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Zeki Kıvanç, şunları söyledi: "Adana'mızın üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla ihracatta çok daha yüksek rakamları yakalaması mümkündür. Haziran ayında elde ettiğimiz güçlü artış, sanayicimizin ortaya koyduğu özverinin bir göstergesidir. Özelikle 2025 yılının ikinci çeyreği sonu ve üçüncü çeyrek içerisinde ihracatımızda artışlar bekliyoruz. Tüm sektörlerimizde gösterilen çabayı takdir ediyor; ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." - ADANA