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Adana'nın Eylül 2024 İhracatı Yüzde 9,6 Arttı

Adana'nın Eylül 2024 İhracatı Yüzde 9,6 Arttı
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Eylül 2024 döneminde Adana'nın ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artışla 270 milyon 955 bin dolar olduğunu açıkladı. Kimya sektörü en çok ihracat yapan sektör olurken, ABD Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke olarak öne çıktı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Eylül 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış göstererek 270 milyon 955 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Kıvanç, Ocak-Eylül 2024 döneminde de yüzde 5,5'lik bir artışla ihracatın 2 milyar 204 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Kimya sektörü zirvede

Başkan Kıvanç, Eylül 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 59,8 milyon dolar ile kimya sektörü olduğunu belirterek, tekstil ve hammaddeleri sektörünün 46,1 milyon dolar, otomotiv sektörünün ise 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ocak-Eylül 2024 döneminde ise Kimya sektörü 412,3 milyon dolar ile ihracatta lider olduğunu belirten Başkan Kıvanç, "Kimya sektörümüzü 382,6 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri ve 284,2 milyon dolar ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörleri izledi" dedi.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD

Eylül ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin ABD olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, " Eylül ayından 34,5 milyon dolar ile ABD ihracatımızda ilk sırada yer alan ülke oldu. Bu ülkeyi 23 milyon dolar ile Irak ve 16,9 milyon dolar ile İspanya takip etti. 2024 yılının ilk 9 ayında ise ihracat rakamlarında Irak 202,8 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, ABD 183,1 milyon dolar ve İspanya 143,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Adana'nın ihracat performansı iller sıralamasına da değinen Başkan Kıvanç, "Adana, Eylül ayında yüzde 1,41 pay ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan 12. il olurken, Ocak-Eylül döneminde yüzde 1,33 ile 13. sırada yer aldı." dedi.

Kıvanç, Adana'nın ihracatındaki yükselişin sevindirici olduğunu, ancak bu rakamların potansiyelin çok daha altında kaldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana, genişleyen üretim kapasitesi ve yeni yatırım alanlarıyla Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek. Sanayicilerimiz büyük başarılara imza atıyor, tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Ekonomi Finans Eylül adana

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