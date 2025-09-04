Adana'nın Ağustos İhracatı 243 Milyon Dolar

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kentten ağustos ayında 243 milyon 930 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'dan yapılan dış satımda ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9'luk düşüş yaşandığını belirtti.

Kentten 243 milyon 930 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Kıvanç, "Ocak-ağustos döneminde ise Adana'mızın toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 1 milyar 979 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kıvanç, ağustos ihracatında 47,8 milyon dolarla kimya sektörünün ilk sırada olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimya sektörünü 40,1 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 35,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti. Ocak-ağustos döneminde ise 417,2 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü liderliğini sürdürdü. Tekstil sektörü 326,2 milyon dolar, hububat sektörü ise 232,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."

Zeki Kıvanç, ağustosta kentten 19,6 milyon dolarla en çok ihracatın İspanya'ya, ardından 19,1 milyon dolarla ABD'ye ve 17,5 milyon dolarla Irak'a yapıldığını kaydetti.