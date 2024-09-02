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Adana'nın Ağustos 2024 İhracatı Yüzde 10,8 Arttı

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Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ağustos 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 265 milyon 326 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Adana'nın ihracat performansının istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini belirten Başkan Kıvanç, ağustos ayı ihracatında kimya sektörünün lider olduğunu ve Irak'ın en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu ifade etti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ağustos 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 265 milyon 326 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ocak-Ağustos 2024 döneminde ise ihracatın yüzde 5 artışla 1 milyar 934 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Başkan Kıvanç, Ağustos 2024 ayı ihracatında yaşanan artışı değerlendirirken, Adana'nın ihracat performansının istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Adana'nın ağustos ayı ihracatında kimya sektörü lider

Ağustos 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 66,5 milyon dolar ile Kimya sektörü olduğunu belirten Başkan Kıvanç, bu sektörü 45,2 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri ve 28,3 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

Başkan Kıvanç, 2024 yılının ilk 8 ayında Kimya sektörünün 352,7 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldığını belirtti. Kıvanç, bu sektörü 336,6 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri ile 251,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini söyledi.

İlk 8 ayda en fazla ihracat yapılan ülke Irak

Ağustos 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 28,8 milyon dolar ile ABD, 24,8 milyon dolar ile Irak ve 15,5 milyon dolar ile Hollanda olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "2024 yılının ilk 8 ayında Adana'dan yapılan ihracatta Irak 179,9 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 148,6 milyon dolar ile ABD ve 126,5 milyon dolar ile İspanya takip etti" dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracattaki payını artırma hedefinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana'nın ihracatta yakaladığı artış bizler için sevindirici, ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Adana, önümüzdeki dönemde yeni yatırım alanları ve genişleyen üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine çok daha büyük katkılar sağlayabilecek potansiyele sahiptir. İnşallah, önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha üstüne çıkacağız. İhracat yapan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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