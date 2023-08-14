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Adana Kozan'da Mısır Hasadı Başladı

Ekonomi Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 90 bin dekar alanda yetiştirilen mısırın hasat mesaisi başladı. Ürünler biçerdöverlerle toplanarak kamyonetlere taşındı. Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, çiftçilere bereketli bir sezon diledi ve mısırda taban fiyatın açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen mısırda ilk hasat yapıldı.

İlçede yaklaşık 90 bin dekar alanda üretimi yapılan mısırda hasat mesaisi başladı.

Eskikabasakal Mahallesi'nde biçerdöverle toplanan ürünler, kamyonetlere taşındı.

Hasada katılan Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, çiftçilere bereketli sezon diledi.

Şahbazoğlu, gazetecilere, mısırda taban fiyatın açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Ekonomi

Adana Kozan Ekonomi Haberler

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