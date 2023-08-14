Adana Kozan'da Mısır Hasadı Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 90 bin dekar alanda yetiştirilen mısırın hasat mesaisi başladı. Ürünler biçerdöverlerle toplanarak kamyonetlere taşındı. Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, çiftçilere bereketli bir sezon diledi ve mısırda taban fiyatın açıklanmasını beklediklerini belirtti.