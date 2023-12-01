Adana Kasaplar Odası, yeni yılda et fiyatlarına zam yapmayacak

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Adana'da kırmızı ete zam yapılmadığını belirterek, yeni yıldan sonra gelen zamlara göre değerlendirme yapacaklarını söyledi. Adana Kasaplar Odası, yaklaşan yeni yıl öncesi kemikli koyun ve dana eti fiyatlarını sabitledi ve esnafa 'zam yapmama' tebligatı gönderdi. Ayrıca, Adana'da kebap fiyatlarında da zam olmadığı belirtildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, vatandaşlara ucuz ve kaliteli et yedirmeyi istediklerini belirterek, " Adana'da kırmızı ete zam yapılmadı. Yeni yıldan sonra gelen zamlara göre değerlendirme yapacağız. Fiyatların tamamını vermesi Türkiye Kasaplar Federasyonu'na aittir" dedi.

Yaklaşan yeni yıl öncesi Adana Kasaplar Odası, kemikli koyun ve dana etini 300 TL'ye, kuşbaşı eti ise 350 TL'ye sabitledi. Oda, yaklaşan yeni yıl öncesi esnafa 'zam yapmama' tebligatı gönderdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, vatandaşlara ucuz ve kaliteli et yedirmeyi istediklerini belirterek, "Adana'da kırmızı ete zam yapılmadı. Yeni yıldan sonra gelen zamlara göre değerlendirme yapacağız. Fiyatların tamamını vermesi Türkiye Kasaplar Federasyonu'na aittir" dedi.

"Marketler denetlenmeli"

İstanbul başta olmak üzere birçok metropol şehirde fiyatların 700-800 liradan seyrettiğini anlatan Yağmur, "Böyle fiyatlar Adana'da yok. Yapılan fahiş fiyat zamlarını marketler yapıyor. Marketlerin et reyonları kapatılmalı eğer kapatılmıyorsa da denetlenmeli. 700-800 lira gibi fiyatlar yok" ifadelerini kullandı.

"Adana kebaba zam yok"

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise Adana'nın kebabın başkenti olduğunu söyledi. Korkmaz, " İstanbul'da fiyatlar inanılmaz arttı. Adana'da şu anda kemiksiz eti 350 liradan, kemikliyi de 300 liradan alıyoruz. Bir geçiş dönemi var ama İstanbul ve diğer illerdeki gibi yüksek rakamlar yok. Bu anlamda Adanalılar şanslı. Biz kebapçılar olarak da zam yapmadık. Adana kebap için fahiş zamlar yapmıyoruz sadece zam geçişi olduğunda ufak dokunuşlar yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA